Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi hafta başında merak edilen konularından birisi olarak sık sık araştırılıyor. 10 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın tarihinin değiştiği bildirilmişti. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Saat 16.00'da başlaması beklenen toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği düşünülüyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.