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    Bugün Kabine Toplantısı var mı? saat kaçta başlayacak? Yasaklar kaldırılacak mı? Tam açılma...

    ? Sorusu sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere son zamanlarda aşılama büyük bir ivme kazandı ve yeni kademeli normalleşme sürecinde vefat ve vaka sayısında büyük bir düşüş gözlemlendi. Bu noktada gözler yeni Kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Kabine toplantısında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili yeni kararlar alınması beklenirken tam açılma olması da konuşuluyor. Peki, ? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    21 Haziran Kabine Toplantısı var mı?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi hafta başında merak edilen konularından birisi olarak sık sık araştırılıyor. 10 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın tarihinin değiştiği bildirilmişti. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Saat 16.00'da başlaması beklenen toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği düşünülüyor.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

    1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

    Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

        AÇIK ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

        Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi.

        Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

        AŞIDA BÜYÜK BAŞARI

        Öte yandan İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 69 bin 150, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 54, toplam 7 milyon 414 bin 204, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 244 bin 588, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 415, toplam 3 milyon 443 bin 3, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 295, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 493, toplam 2 milyon 773 bin 788 doz olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi. Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

        Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        SON NORMALLEŞMEDE ALINAN KARARLAR

        Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

        Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

        Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

        Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
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        Haberler Güncel Bugün Kabine Toplantısı var mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Yasaklar kaldırılacak mı? Tam açılma...