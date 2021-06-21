Ataşehir'deki 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde flaş gelişme: Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyon kamerada

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın (41) öldüğü, bir çalışanın da yaralandığı silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı.
6'SI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
OPERASYON KAMERADA
Öte yandan şüphelilerin adreslerine yapılan operasyon kameralara yansıdı.
NE OLMUŞTU?
Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.
Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi.
PARA DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR
Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.
Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
EVDEN ŞİRKETE GİDİYORDU
Koçan, içerisinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantasını gasp etmek için öldürülmesiyle ilgili soruşturmada kadının parayı evinden şirkete getirdiği ortaya çıktı. Holdingin banka hesaplarında yaşanan problem nedeniyle alacaklılara parasının holding binası içinde elden teslim edildiği öğrenildi. Bu bilgi üzerine polis, gaspçılara haber verilme ihtimaline karşılık paranın geleceğini bilen kişileri tespit etmeye çalışıyor.