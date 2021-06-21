Ataşehir'deki 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde flaş gelişme: Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyon kamerada

Polis soruşturması sırasında Sibel Koçan'ın sabah saatlerinde evinden aldığı ve 3 ayrı paket halinde bölünmüş toplam 3 milyon 300 bin lirayı bir çantaya koyarak holding binasına getirdiği tespit edildi. Holdingin banka hesaplarında yaşanan sorun nedeniyle nakit paranın, gün içinde alacaklılara holding binası içinde elden dağıtılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine polis paranın Sibel Koçan tarafından olayın meydana geldiği sabah Holding binasına getirileceğini bilen kişileri tespit etmek için çalışma yaptığı öğrenildi. Gaspçılara içerden paranın geleceğinin haber verilme ihtimaline karşılık yapılan çalışmada bir çok kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Öte yandan, polis şüphelilerin kaçtığı otomobilin peşine düştü. İkiz plaka yapıldığı öğrenilen araç güvenlik kamera görüntüleri kullanarak takip edilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda henüz otomobile ulaşılamadı.