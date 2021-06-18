Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz

Fahrettin Altun'un paylaşımında, "YPG çocukları sömürmeye devam ediyor." başlığıyla Türkçe alt yazılı İngilizce video da yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan bir raporun, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çocukları toplamaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi: