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    • 18.06.2021 18:18
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    Son dakika: MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon: Gri kategorideki "Şiyar " kod adlı İslam Biliz sınırda yakalandı

    Valiliği, Terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz'in, MİT ve Jandarma'nın Türkiye- sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandığını açıkladı. İslam Biliz, arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

    Gri kategorideki Şiyar Erzurum sınırda yakalandı

    PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam BİLİZ, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.

    İslam Biliz, içişleri bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

    Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK-KCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.
    İslam Biliz Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.

    "SALDIRI-SABOTAJ EĞİTİMİ ALDIĞI TESPİT EDİLDİ"
    Erzurum Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

        Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi. İslam Biliz, Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösteriyordu.

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        Haberler Güncel Son dakika: MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon: Gri kategorideki "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz sınırda yakalandı