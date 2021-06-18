"SALDIRI-SABOTAJ EĞİTİMİ ALDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Erzurum Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.