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    LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlıyor? MEB tarih verdi!

    2021 LGS sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler LGS sınav sonuçlarına çevrildi. Hayalindeki liseye gitmek için tercih zamanını bekleyen öğrenciler, meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. LGS sonuçları tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. Peki, ? İşte 2021 LGS'ye dair tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlıyor? MEB tarih verdi!

    LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler LGS sınav sonuçlarına çevrildi. Hayalindeki liseye gitmek için tercih zamanını bekleyen öğrenciler, meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. Peki, meb.gov.tr 2021 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 LGS'ye dair tüm merak edilenler!

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

    Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

    LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

    Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2021 LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercihler ise 20 Temmuz'da başlamıştı.

        Bu yıl LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de ilan edilecek. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulursa, bu sene LGS tercihlerinin 5 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. 2021 LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.
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