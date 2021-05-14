Bu süreçte gençlere propaganda içerikli eğitimlerin verildiğini kaydeden M.A, şu bilgileri paylaştı:

"Bu tür eğitimlerde istenen seviyeye ulaşan gençler sokak eylemleri, asker ve polise, devlet kurumlarına saldırı, örgütün hedefindeki yerlere yönelik saldırılar gibi eylemlere yönlendirilir. Hatta bu gençlere polis tarafından işlem yapılması örgütün işine gelmektedir. Bir süre sonra zaten 'polis seni arıyor', 'kaydın var', 'kırsala katılmaktan başka çaren yok' gibi söylemlerle örgüte katılım sağlanır. Son dönemde HDP gençlik yapılanması gibi kurularak faaliyetlerine devam eden Gençlik Meclisleri aslında PKK yapılanması olup parti adı altında legal görünümle daha rahat hareket etmek için kurulmuştur."