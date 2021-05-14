Gaziantep'te güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olan PKK/YPG üyesi terörist, HDP Gençlik Meclisleri kanalıyla gençlerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü anlattı.
Yaklaşık 7 yıl önce terör örgütü PKK/YPG'ye katılan ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 3 hafta önce teslim olan M.A, emniyette verdiği ifadesinde örgüt hakkında bilgiler paylaştı.
"Kobani olayları" sırasında arkadaşının yönlendirmesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını itiraf eden M.A, örgütün gençlere çok önem verdiğini belirterek, "PKK'nın çok önemsediği bir alan olarak gençlik her zaman ön plandadır. Çünkü hem kırsala geçişler bu alandan olur hem de şehirlerde yapılacak eylem ve etkinliklerde önemli bir gruptur." ifadelerini kullandı.