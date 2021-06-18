Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz." dedi.

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİ

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın, Diyarbakır AK Parti Hani İlçe teşkilatının bulunduğu binaya molotof kokteyli saldırı yapılmasına tepki gösterdi.

Aydın, "Bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz" dedi.

M. Şerif Aydın, şunları söyledi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı.

İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz.

Terör odaklarının; ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahade etmekteyiz."