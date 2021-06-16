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    • 16.06.2021 20:28
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    Son dakika: lamada yeni rekor! 24 saatte 1 milyon 447 binden fazla aşı!

    Son dakika haberleri... le mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı. Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 37.068.892 oldu.

    Aşılamada yeni rekor!

    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam miktarı, saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 23 milyon 39 bin 139, ikinci doz 14 milyon 20 bin 375 oldu. Böylece toplam doz miktarı 37 milyon 59 bin 514'e yükseldi.

    Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı.

    İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 195 bin 992, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 288 bin 353 olmak üzere toplamda 6 milyon 484 bin 345, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 960 bin 167, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 175 bin 871 olmak üzere toplamda 3 milyon 136 bin 38, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 558 bin 582, ikinci doz aşı sayısı 959 bin 501 olmak üzere toplamda 2 milyon 518 bin 83 doz olarak kayıtlara geçti.

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