Bakan Koca'dan Sabire hemşireye özel teşekkür: Bu fedakarlıklar unutulmayacak





Ardından, şu duygusunu paylaşmış 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak." ifadelerini kullandı.



Çok sayıda beğeni alan ve vatandaşların destek mesajları gönderdiği fedakar sağlık çalışanı, Bakan Koca'nın bu paylaşımıyla çok mutlu oldu.