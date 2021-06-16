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    Sağlık Bakanı 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı

    Sağlık Bakanı , koronavirüsle mücadele kapsamında bugün yapılan 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında "1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: , " ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca paylaştı! 1 milyonuncu aşı...

    'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, 'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 18.55 itibariyle uygulanan aşı miktarı 37 milyon 2 bin 863 oldu.



    Bakan Koca'da, Twitter hesabından, bugün 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı.

    Bakan Koca, "1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" dedi.

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