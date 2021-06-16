Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 18.55 itibariyle uygulanan aşı miktarı 37 milyon 2 bin 863 oldu.







Bakan Koca'da, Twitter hesabından, bugün 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, "1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" dedi.