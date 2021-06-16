35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında 35 yaş ve üstü vatandaşların randevularının açılacağını duyurdu. Aşılama sürecinde büyük bir başarıya imza atan Türkiye'de dün 1 milyon 240 bin 311 kişiye aşı yapılarak rekor kırıldı. Peki, 35 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte MHRS, e Nabız 35-39 yaş arası aşı randevusu alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar...
35 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu;
Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık.Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.
Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz.Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu.
Bu güce güvenin demiştik. Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette Devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum.
35 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.