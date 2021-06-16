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    Coronavirüs, 2020'nin Mart ayında hayatımıza girdi: Dün çekilen kareler ise 15 aylık mücadelenin madalyası gibiyd

    Coronavirüs, 2020’nin Mart ayında hayatımıza girdi. Dün çekilen kareler ise 15 aylık mücadelenin madalyası gibiydi. Aşılama kapsamına alınan tüm çalışanlar, hastanelere akın etti. “Virüsü birlikte yeneceğiz” mesajı verdi...

    Covid-19 tablosu

    Covid-19, 21. Yüzyıl'ın felaketi olarak adlandırıldı. 4 milyona yakın kişiyi hayattan kopardı. Pandemiye karşı örnek bir mücadele gösteren , aşılamada da gaza bastı.

    Alınan sıkı tedbirler sayesinde önce vaka sayıları azaldı. Şimdi de kademeli olarak her yaş grubundan vatandaş aşılama kapsamına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi akşamı "SGK'ya kayıtlı herkesin aşılama kapsamına alındı" açıklaması yaptı.

    Vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle e-nabız ve sistemlerine bir süre erişim sağlanamadı. Dün ise Türkiye'nin dört bir yanından pandemiyle mücadelenin en güzel kareleri yansıdı. Birkaç ay önce test sırası için bekleyenlerin yerini, aşı kuyrukları aldı...

    Azalan hastalar nedeniyle yoğun bakımlar bir bir kapandı. Aşısını olan herkesin yüzünde, aynı zafer duygusu vardı: Seni yeneceğiz Coronavirüs!

    AŞI REKORU 1.1 MİLYON DOZ
    Türkiye'nin     aşılama kampanyası tüm hızıyla sürdü. Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

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    Haberler Güncel Coronavirüs, 2020'nin Mart ayında hayatımıza girdi: Dün çekilen kareler ise 15 aylık mücadelenin madalyası gibiyd