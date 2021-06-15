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    • 15.06.2021 20:27
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    Son dakika: ya hız verdi: 24 saatte 1 milyon 118 binden fazla doz aşı uygulandı

    Son dakika haberi... 'nin le mücadeledeki kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

    Aşılamada rekor seviye!

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

    Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 20.21 itibarıyla 35.654.644'e ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 20.21 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21.733.079, ikinci doz 13.921.565 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35.654.644''e ulaştı.

        24 SAATTE 1 MİLYONDAN FAZLA AŞI
        Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

        İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.

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