Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor.
Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 20.21 itibarıyla 35.654.644'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 20.21 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21.733.079, ikinci doz 13.921.565 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35.654.644''e ulaştı.