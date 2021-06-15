Trt Haber'de yer alan habere göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.



Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.