Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme genelgesinde düğünlerin belirli kurallarla uygulanacağı belirtilmişti. Öte yandan nişan, kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirilmişti. Evlilik hazırlığı yapan çiftler için yeni açıklamalar gelmeye başladı. Peki, nişan, kına gecesi yasakları kaldırıldı mı? Düğünde yemek yasağı kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı? İşte tüm detaylar!
DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?
Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.