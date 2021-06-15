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    • 16.06.2021 01:09
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    Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı mı? 2021? , kına gecesi....

    Düğün yasakları kaldırıldı mı? Düğünde yemek yasak mı? Soruları gün içinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. tedbirleri nedeniyle 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme genelgesinde düğünlerin belirli kurallarla uygulanacağı belirtilmişti. Öte yandan , kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirilmişti. Evlilik hazırlığı yapan çiftler için yeni açıklamalar gelmeye başladı. Peki, nişan, ? ? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı mı?

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme genelgesinde düğünlerin belirli kurallarla uygulanacağı belirtilmişti. Öte yandan nişan, kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirilmişti. Evlilik hazırlığı yapan çiftler için yeni açıklamalar gelmeye başladı. Peki, nişan, kına gecesi yasakları kaldırıldı mı? Düğünde yemek yasağı kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı? İşte tüm detaylar!

    DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?

    Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.



    Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

        Trt Haber'de yer alan habere göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.

        Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.

        NİŞAN VE KINA GECELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede düğünlerle ilgili alınan kararların detayları belli olmuştu. Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran Salı günü son verileceği vurgulanan genelgede, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı, nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verileceği bildirildi.
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