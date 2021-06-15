Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2021 00:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 00:52
    ABONE OL

    'da iş çıkışı hastanelerde kuyruğu

    SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, yeni tip (Kovid-19) sı olmak için iş çıkışı hastanelerin yolunu tuttu. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Haberin detayları...

    İş çıkışı hastanelere akın ettiler

    Sağlık Bakanı 'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara tanımlandığı açıklamasının ardından bugün mesai saatinin bitimiyle birlikte genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu.

    İÇERİDE VE DIŞARIDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    , , , Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve 'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.

    "YOĞUN AMA SIRA İLERLİYOR ÇOK ŞÜKÜR"

    Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne çocuklarıyla gelen çift, "Ailecek geldik, içerisi yoğun. Yoğun ama çabuk geçiyor, ortalama yarım saat kırk dakika civarı." dedi.

    Bir başka vatandaş ise, "Yoğun ama sıra ilerliyor çok şükür. 15 dakika bekledim pek bir şey beklemedim. Yine Allah razı olsun devletimizden." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
    Haberler Güncel İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı kuyruğu