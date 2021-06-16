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    • 16.06.2021 19:13
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    Başkan Erdoğan Bakü'de 'ndaki askerleri kabul etti

    Başkan , 'ndaki askerleri kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı , AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.

    AA
    Başkan, Bakü'de Mehmetçik'le buluştu

    Cumhurbaşkanı , 'ndaki askerleri kabul etti.

    Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Bakü'de kaldığı otelde askerlerle bir araya geldi.

    Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı , AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.

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