Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi 'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim.

Tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Refahın artması için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız.

Canı yananlar, kanı dökülenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. 30 yıl beni Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra asıl sahiplerine ulaştılar.

BÜTÜN DÜNYA BİLSİN

Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum.







Türkiye olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki yarında da yanında yer alacağız.