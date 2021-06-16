Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2021 14:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 14:56
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki yarında da yanında yer alacağız." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü 'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim.

    Tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Refahın artması için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız.

    Canı yananlar, kanı dökülenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. 30 yıl beni Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra asıl sahiplerine ulaştılar.
    BÜTÜN DÜNYA BİLSİN
    Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum.


    Türkiye olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki yarında da yanında yer alacağız.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalar