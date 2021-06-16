Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO toplantısının ardından Azerbaycan'a geçti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa kentini ziyaret etti. Ermeniler'in elinden 28 yıl sonra Türkiye'nin desteği ile kurtarılan tarihi kentte, yeni bir beyanname imzalayarak dünyaya mesaj verdi:

Daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerinin eline geçmiş oldu.

Kadim şehir Şuşa'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. İmzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile iş birliğimizin yeni yol haritasını belirledik. Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.

Karabağ ve Azerbaycan'ın bir daha böyle felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız.

Bu tarihi kente hemen Başkonsolosluk açacağız.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ



Aliyev, Suşa'dan verilen mesajların tüm dünyada ses getireceğini söyledi: Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisinde ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor...

ZİRVENİN ARDINDAN MEDYA MAHALLESİ

ALMAN DW TÜRKÇE: NATO zirvesiyle Ankara-Washington hattında Afganistan mutabakatı sağlandı.

AMERİKA'NIN SESİ: "Biden: Türkiye'yle ilerleme sağlayacağımızdan eminim"...

INDEPENDENT TÜRKÇE: Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

GUARDIAN: Pozitif ve yapıcı bir görüşme oldu.

CNN INTERNATIONAL: Biden: İlişkilerimizde gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize eminim.

CNBC: Erdoğan, S-400'leri geri çekileceğine dair işaret vermedi.

İNGİLİZ AJANSI

İngiliz ajansı Reuters, Biden ve Erdoğan'ın selamlaşma görüntüsünü çekti. Kadrajlayarak servis etti. Biden'ın elini öptüğü izlenimi vermek istedi. Financial Times da o kareyi manşetten verdi.