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    Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı  iki ülke arasında " Beyannamesi"ni imzaladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra ’den kurtarılan ’da, Alivey ile yeni işbirliği beyannamesi imzaladı. Başkan Erdoğan, " olarak kardeşlerimize yeniden inşa sürecinde de her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" dedi.

    Şuşa mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'deki NATO toplantısının ardından Azerbaycan'a geçti. Cumhurbaşkanı ile kentini ziyaret etti. 'in elinden 28 yıl sonra 'nin desteği ile kurtarılan tarihi kentte, yeni bir beyanname imzalayarak dünyaya mesaj verdi:

    Daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından sahiplerinin eline geçmiş oldu.

    Kadim şehir Şuşa'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. İmzaladığımız namesi ile iş birliğimizin yeni yol haritasını belirledik. Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.

    Karabağ ve Azerbaycan'ın bir daha böyle felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız.

    Bu tarihi kente hemen Başkonsolosluk açacağız.

    SAVUNMA İŞBİRLİĞİ


    Aliyev, Suşa'dan verilen mesajların tüm dünyada ses getireceğini söyledi: Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisinde ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor...

    ZİRVENİN ARDINDAN MEDYA MAHALLESİ
    ALMAN DW TÜRKÇE: NATO zirvesiyle Ankara- hattında Afganistan mutabakatı sağlandı.

    AMERİKA'NIN SESİ: "Biden: Türkiye'yle ilerleme sağlayacağımızdan eminim"...

    INDEPENDENT TÜRKÇE: Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

    GUARDIAN: Pozitif ve yapıcı bir görüşme oldu.

    CNN INTERNATIONAL: Biden: İlişkilerimizde gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize eminim.

    CNBC: Erdoğan, S-400'leri geri çekileceğine dair işaret vermedi.

    İNGİLİZ AJANSI
    İngiliz     ajansı Reuters, Biden ve Erdoğan'ın selamlaşma görüntüsünü çekti. Kadrajlayarak servis etti. Biden'ın elini öptüğü izlenimi vermek istedi. Financial Times da o kareyi manşetten verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı