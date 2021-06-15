Birkaç gün önce gazeteci İrfan Aktan'la yaptığı son söyleşisini de pürdikkat okudum. Yazının başlığı da doğal olarak son günlerdeki CHP ve İP'in HDP'yle ittifak yapıp yapmamasıyla ilgiliydi:

"İKTİDAR GİDECEK AMA GELECEK OLAN DA KÖR BIÇAĞIYLA BEKLİYOR."

Önder'in bu çıkışı, HDP-Millet İttifakı ilişkisini derinden sarsacak görünüyor. Söze, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, "HDP'lilere Selahattin, Sırrı, Hasip, Fatma, Emine ismini çok görüyorum" açıklamasıyla başlıyor ve şöyle diyordu: "İşte sana muhalefetin bir bölümü! Bir diğer bölümü iktidarı eleştirirken en temel argüman olarak barış sürecinin üzerine ayağını basıp 'Siz İmralı'yla görüşmediniz mi?' diyor (CHP'yi kastediyor). Mevcut iktidar gidecek de, gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken biz neyle umutlanacağız?" Çok açık bir şekilde, CHP ve İP'in başını çektiği muhalefetin iktidarı olması halinde kendilerini "kör bıçağın" beklediğini söylüyor.

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