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    • 15.06.2021 09:41
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: 'in çıkışı HDP- ilişkisini derinden sarsacak görünüyor

    Genel Başkanı ’in "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" sözüyle başlayan ’ndaki HDP gerilimi giderek artıyor. Konuyla ilgili yazan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP’li ’in açıklamalarını köşesine taşıdı. Övür, Önder’in, "İktidar gidecek ama gelecek olan da kör bıçağıyla bekliyor” sözlerini aktararak “Bu çıkışı, HDP-Millet İttifakı ilişkisini derinden sarsacak görünüyor” ifadelerini kullandı.

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Brüksel'de NATO'nun geleceği kadar, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği de masaya yatırılacak. Nasıl bir sonuç çıkacağını göreceğiz ama tesadüf mü bilmiyorum, aynı zaman diliminde iç siyaseti yakından ilgilendiren bir gelişme gözlerden kaçmamalı. HDP'den ve çevresindeki hareketlilikten söz ediyorum.

    Bir süredir HDP-Millet İttifakı ilişkisi çok yoğun tartışılıyor. Yapılan açıklamalar el yükseltme mi yoksa yeni bir siyasi arayışın işareti mi belli değil.
    Ancak ilk kez bu tabloyu sarsan bir çıkış var. Konuşan kişi de sıradan biri değil, çözüm sürecinde sık sık İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşen, Öcalan'ın kendisini temsil etme yetkisi verdiği bir isim: Sırrı Süreyya Önder. Çok eskiye dayanan arkadaşlığımıza rağmen son zamanlarda yüz yüze görüşemesek de siyasetteki rolünü yakından izliyorum.

    Birkaç gün önce gazeteci İrfan Aktan'la yaptığı son söyleşisini de pürdikkat okudum. Yazının başlığı da doğal olarak son günlerdeki CHP ve İP'in HDP'yle ittifak yapıp yapmamasıyla ilgiliydi:

    "İKTİDAR GİDECEK AMA GELECEK OLAN DA KÖR BIÇAĞIYLA BEKLİYOR."
    Önder'in bu çıkışı, HDP-Millet İttifakı ilişkisini derinden sarsacak görünüyor. Söze, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, "HDP'lilere Selahattin, Sırrı, Hasip, Fatma, Emine ismini çok görüyorum" açıklamasıyla başlıyor ve şöyle diyordu: "İşte sana muhalefetin bir bölümü! Bir diğer bölümü iktidarı eleştirirken en temel argüman olarak barış sürecinin üzerine ayağını basıp 'Siz İmralı'yla görüşmediniz mi?' diyor (CHP'yi kastediyor). Mevcut iktidar gidecek de, gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken biz neyle umutlanacağız?" Çok açık bir şekilde, CHP ve İP'in başını çektiği muhalefetin iktidarı olması halinde kendilerini "kör bıçağın" beklediğini söylüyor.

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        BİR TEPKİ DE DEMİRTAŞ'TAN
        HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Akşener'in söz konusu açıklamaları hakkında rest çekti.

        "BİZ BUNA PAYANDA OLMAYIZ"
        Tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Demirtaş, muhalefete HDP oylarını çantada keklik görmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız" ifadelerini kullandı.

        "SİZİN AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK"
        Akşener'in açıklamaları HDP kanadından yüksek sesler çıkmasına neden oldu.

        HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener'e "Sizin aklınıza ihtiyacımız yok" dedi.

        "KİMSE HDP'Yİ YOK SAYMA GAFLETİNE KAPILMASIN"
        Söz konusu açıklamalara ve ittifak çalışmalarına Artı TV'deki canlı yayında değinen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa gösterdi.

        Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir." dedi.

            BU BÜYÜK BİR SIKINTI
            HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında, 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. Burada ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Paylan, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Sırrı Süreyya Önder'in çıkışı HDP-Millet İttifakı ilişkisini derinden sarsacak görünüyor