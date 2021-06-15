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    • 15.06.2021 09:34
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    daha iyi? ne zaman yaptırılır? 2. doz aşı kaç hafta sonra?

    daha iyi? Çalışma hayatında yer alan sigortalı kişilere uygulanmaya başlanan aşılama nedeniyle vatandaşlar E-Nabız sistemine hücum etti. Randevu almak isteyenler ise hangi aşı türünün daha iyi olacağını merak ediyor. Peki; ? yaptırılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sinovac mı Biontech mi daha iyi? Biontech 2. doz aşı ne zaman yaptırılır? 2. doz aşı kaç hafta sonra?

    Sinovac mı Biontech mi daha iyi? Biontech 2. doz ne zaman yaptırılır? Ülkemizde aşılamanın hızlanmasıyla birlikte, hemen hemen her yaş grubundan milyonlarca kişi aşı oluyor. Aşı randevusu alırken Sinovac ve Biontech tercihleri göze çarpıyor. Bu nedenle Sinovac mı Biontech mi daha iyi sorusuna yanıt aranıyor. Bir diğer merak edilen konu ie Biontech 2. doz aşı oldu.

    SİNOVAC MI BİONTECH Mİ DAHA İYİ?

    1.İnaktif Aşılar

    ●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
    ●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
    ●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.


    ●2-8°C'de saklanabilir.
    ●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
    ●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
    ●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

    2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları

    ●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.
    ●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.


    ●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.
    ●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.
    ●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.
    ●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

        3.MESAJCI RNA (MRNA) AŞILARI

        ●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
        ●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
        ●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.


        ●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
        * Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.

        HANGİ AŞI OLUNMALI?

        Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:
        "Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech, alerjisi olanlar Coronavac aşısını tercih edebilir. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor. İnaktif olan Coronavac aşısı ise bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir.

        Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Ben şöyle diyorum, ortada olan bazı veriler var. Pfizer BioNTech aşısı yüzde 94 koruyor. İnaktif aşı bizim Hacettepe'de yüzde 83.5 çıktı. Arada bir böyle fark var. İkincisi etkinlik açısından mutant virüse karşı BioNTech etkinliğini biliyoruz ama diğerinin verisini bilmiyoruz. Güvenlik açısından da şu anda mevcut aşıların hiçbirinin önemli bir etkisi yok. İnsanların içi rahat olsun."

        Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

        Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.
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        Haberler Güncel Sinovac mı Biontech mi daha iyi? Biontech 2. doz aşı ne zaman yaptırılır? 2. doz aşı kaç hafta sonra?