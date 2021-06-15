Sinovac mı Biontech mi daha iyi? Biontech 2. doz aşı ne zaman yaptırılır? 2. doz aşı kaç hafta sonra?

Sinovac mı Biontech mi daha iyi? Biontech 2. doz ne zaman yaptırılır? Ülkemizde aşılamanın hızlanmasıyla birlikte, hemen hemen her yaş grubundan milyonlarca kişi aşı oluyor. Aşı randevusu alırken Sinovac ve Biontech tercihleri göze çarpıyor. Bu nedenle Sinovac mı Biontech mi daha iyi sorusuna yanıt aranıyor. Bir diğer merak edilen konu ie Biontech 2. doz aşı oldu.
SİNOVAC MI BİONTECH Mİ DAHA İYİ?
1.İnaktif Aşılar
●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
●2-8°C'de saklanabilir.
●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.
2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları
●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.
●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.
●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.
●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.
●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.
●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.