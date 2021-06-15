Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.06.2021 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2021 09:11
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da FETÖ'nün ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden, ndaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA
    Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 27'si yakalandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan şüphelilerin izine rastlandı. Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağlayan şüphelilerin, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı saptandı.

    Görevden uzaklaştırılmış 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15'i görevde, 9'u emekli, 3'ü ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılmış, 1'i istifa etmiş 30 astsubay hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında toplam 33 şüpheliden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan Biden ile görüştü!
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ'nün ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var