İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde; 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.
HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Akşener'in söz konusu açıklamaları hakkında rest çekti.
"BİZ BUNA PAYANDA OLMAYIZ"
Tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Demirtaş, muhalefete HDP oylarını çantada keklik görmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız" ifadelerini kullandı.