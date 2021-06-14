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    • 14.06.2021 11:00
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    Terörden tutuklu eski Eş Genel Başkanı 'tan Millet İttifakı'na rest!

    ’nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Genel Başkanı ’in açıklamalarının ardından muhalefete resmen rest çekti. Demirtaş, “Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız” ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP ve İYİ Parti’nin HDP ile aynı karede bulunmaktan kaçınması hakkında konuşan Demirtaş, “Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir” dedi.

    takvim.com.tr

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde; 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

    HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Akşener'in söz konusu açıklamaları hakkında rest çekti.

    "BİZ BUNA PAYANDA OLMAYIZ"
    Tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Demirtaş, muhalefete HDP oylarını çantada keklik görmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız" ifadelerini kullandı.

        "MUHALEFET HDP'YLE DİYALOGDAN KAÇIYORSA TUHAFLIK VAR DEMEKTİR"
        Demirtaş, muhalefetin HDP ile diyalog konusunda çekinceli davrandığını savunarak, "Muhalefet, yasal bir parti olan HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaya tenezzül etmeyenler HDP'ye ayar vermeye, rota çizmeye, akıl vermeye cüret edebiliyorsa burada da bir yanlışlık var demektir" dedi.

        "SİZİN AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK"
        Akşener'in açıklamaları HDP kanadından yüksek sesler çıkmasına neden oldu.

        HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener'e "Sizin aklınıza ihtiyacımız yok" dedi.

        "MUHALEFET HDP'SİZ BAŞARILI OLAMAZ"
        "Türkiye'de HDP'siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar" diyen Günay, "Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP'ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

        "KİMSE HDP'Yİ YOK SAYMA GAFLETİNE KAPILMASIN"
        Söz konusu açıklamalara ve ittifak çalışmalarına Artı TV'deki canlı yayında değinen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa gösterdi.

        Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir." dedi.

        İttifak ortakları ile yeni bir yaşam kurmak istediklerini vurgulayan Sancar, "Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz.

            BU BÜYÜK BİR SIKINTI
            HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında, 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. Burada ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Paylan, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Terörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Millet İttifakı'na rest!