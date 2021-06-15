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    • 15.06.2021 09:53
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    MHRS giriş sorunu düzeldi mi? 15 Haziran MHRS çöktü mü? E-Nabız aşı hastane randevusu nasıl alınır?

    15 Haziran MHRS çöktü mü? MHRS giriş sorunu devam ederken vatandaşlar aşı ve hastane randevularını nasıl alabileceğini merak ediyor. E-Nabız aşı hastane randevusu nasıl alınır sorusuna Türkiye genelinde yanıt aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği müjdeli haberle tüm çalışanların aşılanacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından MHRS sistemine erişimde büyük problemler yaşanıyor. Peki; MHRS giriş sorunu düzeldi mi?

    takvim.com.tr
    MHRS giriş sorunu düzeldi mi? 15 Haziran MHRS çöktü mü?

    15 Haziran MHRS çöktü mü? MHRS giriş sorunu düzeldi mi? Aşı randevusu veya hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar sisteme giriş yapmakta zorluk yaşıyor. Tüm SGK'lı çalışanların aşılanacağı duyuruldu ve sistemde büyük yoğunluklar oluşmaya başladı. Peki; MHRS düzeldi mi? E-Nabız aşı randevusu nasıl alınır? MHRS giriş sorunu hakkında son bilgiler!

    MHRS GİRİŞ SORUNU DÜZELDİ Mİ?

    Saat 09:45 itibariyle hala giriş sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaya çalıştıklarında, "Error" uyarısıyla karşılaşıyor.

    MHRS ÇÖKTÜ MÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işçi ve memurların tamamına aşılamanın başlayacağını açıklamasının ardından online randevu sistemleri kilitlendi. E-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yoğun talep nedeniyle işlem yapılamadı.

    MHRS sistemi yoğun talep nedeniyle açılmıyor. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

        MHRS E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıpüyelik oluşturun.

        Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın. Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

        Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

        Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecekKoronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.
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        Haberler Güncel MHRS giriş sorunu düzeldi mi? 15 Haziran MHRS çöktü mü? E-Nabız aşı hastane randevusu nasıl alınır?