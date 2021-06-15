MHRS giriş sorunu düzeldi mi? 15 Haziran MHRS çöktü mü? E-Nabız aşı hastane randevusu nasıl alınır?

15 Haziran MHRS çöktü mü? MHRS giriş sorunu düzeldi mi? Aşı randevusu veya hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar sisteme giriş yapmakta zorluk yaşıyor. Tüm SGK'lı çalışanların aşılanacağı duyuruldu ve sistemde büyük yoğunluklar oluşmaya başladı. Peki; MHRS düzeldi mi? E-Nabız aşı randevusu nasıl alınır? MHRS giriş sorunu hakkında son bilgiler!
MHRS GİRİŞ SORUNU DÜZELDİ Mİ?
Saat 09:45 itibariyle hala giriş sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaya çalıştıklarında, "Error" uyarısıyla karşılaşıyor.
MHRS ÇÖKTÜ MÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işçi ve memurların tamamına aşılamanın başlayacağını açıklamasının ardından online randevu sistemleri kilitlendi. E-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yoğun talep nedeniyle işlem yapılamadı.
MHRS sistemi yoğun talep nedeniyle açılmıyor. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.