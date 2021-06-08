Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! Elebaşlarını net mesaj: Kaçışınız yok



TERÖR ELEBAŞLARINA NET MESAJ: KAÇIŞINIZ YOK

Kritik önemdeki bu operasyonla, terör örgütüne ve destekçilerine hiçbir şekilde çıkış yollarının kalmadığı mesajı net şekilde verildi. Güvenlik uzmanları, teröristlerin bir numara olarak gördükleri Selman Bozkır'ın, kendi egemenlik alanı olarak düşündüğü bölgede dakikalar içinde öldürülmesinin PKK terör örgütü içinde büyük paniğe yol açtığını, örgüt içinde moral ve motivasyonun sıfıra indiğini ifade ediyor.



Uzmanlara göre erişim, takip, teşhis, tanıma ve imha süreçlerinin başarıyla geçilmesiyle Türk istihbaratı kabiliyet ve kapasitesini bir kere daha kanıtladı.