Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! Elebaşlarını net mesaj: Kaçışınız yok

Türkiye, terörle mücadelede yetkinlik ve kararlılığını bir kez daha dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörün kuluçka merkezi olarak Mahmur'u işaret etmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonla PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
TERÖR ELEBAŞLARINA NET MESAJ: KAÇIŞINIZ YOK
Kritik önemdeki bu operasyonla, terör örgütüne ve destekçilerine hiçbir şekilde çıkış yollarının kalmadığı mesajı net şekilde verildi. Güvenlik uzmanları, teröristlerin bir numara olarak gördükleri Selman Bozkır'ın, kendi egemenlik alanı olarak düşündüğü bölgede dakikalar içinde öldürülmesinin PKK terör örgütü içinde büyük paniğe yol açtığını, örgüt içinde moral ve motivasyonun sıfıra indiğini ifade ediyor.
Uzmanlara göre erişim, takip, teşhis, tanıma ve imha süreçlerinin başarıyla geçilmesiyle Türk istihbaratı kabiliyet ve kapasitesini bir kere daha kanıtladı.
DESTEKÇİLERE DE MESAJ
Terör örgütü PKK/KCK'ya 90'lı yıllarda katılan terörist Bozkır, örgütün Ankara'daki faaliyetlerini uzun yıllar organize etti. Sabah'ın haberine göre, örgütün batılı ülkelerin istihbarat birimleriyle iletişimini sağlayan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle, Türkiye örgüt destekçisi Batılı ülkelere de mesaj verdi.