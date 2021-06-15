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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmenin çok yapıcı geçtiğini belirtti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmenin çok yapıcı geçtiğini belirtti. Başkan Erdoğan "Diyalog kanalların açık tutulması konusunda mutabık kaldık. ABD ile çözülemeyecek sorunumuz yok" dedi.

    Sorunları çözeriz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ile 45 dakika baş başa görüştü. Heyetler arası görüşme de 40 dakika sürdü. Erdoğan, yaptığı basın toplantısında, zirvenin detaylarına anlattı:

    SAYIN Biden'la kapsamlı bir görüşme yaptık. Biden'la hem sorunları hem ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık.

    SON derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.

        TÜRKİYE-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin görünüm sergilediğini düşünüyoruz.

        BIDEN ile S-400 konusunu da görüştük. Düşüncemiz neyse aynı düşüncemizi, F-35 konusunu kendilerine ifade ettim. Savunma sanayi ile ilgili yapacağımız ortak adımlar nedir, onları da kendilerine söyledim.

        GÖRÜŞME VERİMLİYDİ
        ABD Başkanı Biden, "Erdoğan ile görüşme çok verimliydi. Türkiye ile anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

            AFGAN MUTABAKATI
            Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık olarak Sayın Biden'a ifade ettim. Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor.

            AVRUPA ZiRVESİ
            NATO Karargahı'nda ilk görüşme Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleşti. Zirvede Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz ve Karabağ'daki gelişmeler ele alındı.

            Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı 30 dakikalık görüşmede, Doğu Akdeniz konusu en önemli başlık oldu. AB-Türkiye ilişkileri ele alındı. Kıbrıs için BM'nin çabalarına dikkat çekildi. İki ülke arasında gidiş/ gelişlere ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

                İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmede Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticaret konusu ele alındı. İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasının ardından ilişkilerin sürdürülmesi için yapılan anlaşmalara değinildi.

                PATRON KİM?
                İngiltere'nin                 ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesi sonrası çekilen aile fotofrafı, tartışmalara sebep oldu! The Eden Project'te bir akşam resepsiyonunda zirveye katılan ülke liderleri, poz verdi. Fotoğrafı analiz edenler, "Dünyanın patronunun oturanlar olduğuna" dikkat çekti.

                Almanya Başbakanı Merkel, Fransa lideri Macron, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sandalyede oturması, diğer liderlerin ise ayakta poz vermesi, "İşte fark burada" dedirtti.
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                Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmenin çok yapıcı geçtiğini belirtti