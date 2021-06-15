Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmenin çok yapıcı geçtiğini belirtti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmede Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticaret konusu ele alındı. İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasının ardından ilişkilerin sürdürülmesi için yapılan anlaşmalara değinildi.

PATRON KİM?

İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesi sonrası çekilen aile fotofrafı, tartışmalara sebep oldu! The Eden Project'te bir akşam resepsiyonunda zirveye katılan ülke liderleri, poz verdi. Fotoğrafı analiz edenler, "Dünyanın patronunun oturanlar olduğuna" dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa lideri Macron, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sandalyede oturması, diğer liderlerin ise ayakta poz vermesi, "İşte fark burada" dedirtti.