Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmenin çok yapıcı geçtiğini belirtti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ile 45 dakika baş başa görüştü. Heyetler arası görüşme de 40 dakika sürdü. Erdoğan, yaptığı basın toplantısında, zirvenin detaylarına anlattı:
SAYIN Biden'la kapsamlı bir görüşme yaptık. Biden'la hem sorunları hem ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık.
SON derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.