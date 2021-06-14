



PKK/YPG TARAFINDAN İŞLENEN İNSANLIK SUÇLARI

PKK/PYD Küresel Uyuşturucu Kaçakçılığı Ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik faaliyetler ve yapılan müdahaleler, PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.



Yine, PKK/KCK terör örgütünü hedef alan terörle mücadele birimlerinin yürüttüğü birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirilmiştir. Bu durum, terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığına ne ölçüde karışmış olduğunu açıkça göstermektedir. Uyuşturucu ile mücadele eden birimlerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda ortaya çıkan hususlar bu analizleri desteklemektedir ve PKK/KCK'nın uyuşturucu kaçakçılarından gelir elde etmekle kalmadığı, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığının tüm aşamalarında rol aldığı görülmüştür.



PKK/PYD'nin bir yılda uyuşturucudan elde ettiği gelir: 1.5 milyar dolar Avrupa'da satılan uyuşturucunun %80'i, en az bir aşamada terör örgütünün elinden geçiyor: Üretim, Uluslararası sevkiyat, Sokakta satış ABD, uyuşturucu ticaretinden büyük gelir elde eden terör örgütü PKK/PYD'yi destekliyor. Örgüt, ürettiği/elde ettiği uyuşturucuyu dünyanın pek çok ülkesinde satıyor.



Türkiye ve Avrupa şehirlerinde uyuşturucunun önemli bir bölümünü çocuklara sattırıyor.

PKK/PYD'nin Afrin'de 8 uyuşturucu imalathanesi bulunmaktaydı. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığından günde en az 550 bin dolar elde ediyordu. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamanda TSK ve TSK destekli SMO, Afrin merkezini terörden temizledi (18 Mart 2018).



PKK/PYD'nin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı kanalları kapandı. Uyuşturucu Ticareti Sorumluları: Avrupa'da bulunan; Zeyneddin Geleri, Remzi Kartal, Rıza Altun, Zübeyir Aydar gibi terör örgütü sorumluları yönetmektedir. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi 2009'da Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı "özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı" ilan etti.



PKK/PYD'nin Uyuşturucu Güzergâhı:



Afganistan → Mahabad → Türkiye → Avrupa → ABD Lice → Türkiye → Avrupa → ABD Kuzey Irak → Yüksekova → Türkiye → Avrupa → ABD Suriye'nin Kuzeyi → Türkiye → Avrupa → ABD Afrin → Amanoslar → Türkiye → Avrupa → ABD Afrin → Lazkiye → Muğla → Yunanistan → Avrupa → ABD Deyrizor → Kamışlı → Aynel Arab → GKRY → Yunanistan → Avrupa → ABD