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    • 15.06.2021 01:45
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    FETÖ'nün oyuncağı oldu! 'Başkan Erdoğan ve Biden'ın selamlaşması' üzerinden algı operasyonu...

    Liderler Zirvesi 'nın başkenti 'de gerçekleştirildi. Zirve öncesi Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan otururken Biden'ın yanına gelmesi sonrası selamlaşma esnasında çekilen fotoğraflar Reuters ve (Agence France-Presse) tarafından servis edilerek algı malzemesi yapıldı. Servis edilen bu fotoğrafları 'de CHP yandaşı medya köpürtürken uluslararası arenada ise FETÖ firarisi isimlerle algı operasyonu yapıldı. FETÖ'nün başını çektiği karalama kampanyasına da 1. sayfasından çıktığı manşet ile ortak oldu.

    takvim.com.tr
    İngiliz Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu!

    NATO Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

    Zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

    FOTOĞRAFLAR ALGI MALZEMESİ YAPILDI
    Erdoğan otururken Biden'ın yanına gelmesi sonrası selamlaşma esnasında çekilen fotoğraflar İngiliz Reuters ve Fransız AFP (Agence France-Presse) tarafından servis edilerek algı malzemesi yapıldı.

    Görüşmeyi, Biden'ın Erdoğan'ın yanına geldiği ve henüz ayağa kalmadığı ve başının ABD Başkanı'nın elinin hizasında olduğu sırada yakalanan fotoğraflarla servis Reuters ve AFP "Erdoğan, ABD Başkanı'nı selamlıyor" ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'DE CHP MEDYASI DÜNYADA FETÖCÜLER!
    Servis edilen bu fotoğrafları Türkiye'de CHP yandaşı medya köpürtürken uluslararası arenada ise FETÖ firarisi isimlerle algı operasyonu yapıldı.

    CHP yandaşı Cumhuriyet, Oda TV gibi yayın organlarının yanısıra FETÖ'nün Yayın organlarından Kronos Haber ve firari FETÖ'cü Emre Uslu da yaptıkları paylaşımla algı operasyonuna soyundu.

    Firari FETÖ'cü Emre Uslu alçak bir paylaşım yaparak, Başkan Erdoğan ve Biden'ın fotoğrafının yanında Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un fotoğraflarını yan yana koydu. "Fark göremiyorum ya siz?" sözlerini ekleyen Uslu kirli propagandayı sürdürdü.

        ALGI OPERASYONUNU BOZAN GÖRÜNTÜ
        İletişim Başkanı Fahrettin Altun algı operasyonunu paylaştığı video Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen algı operasyonunu bozdu.

        Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, görüntülerin tamamını paylaştı.

        Görüntülerde Biden Başkan Erdoğan'ın yanına geliyor ve Başkan Erdoğan da ayağa kalkarak selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştiriliyor.

        Altun paylaşımında, "Başkan Erdoğan bugün NATO zirvesinde Biden ile bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerine yer verdi.

        FETÖ'nün başını çektiği karalama kampanyası ortaya çıkan görüntülerle bozulmasına rağmen İngiliz Financial Times 1. sayfasından çıktığı manşet ile kirli propagandaya ortak oldu.

        Erdoğan ve Biden'ın algı malzemesi için servis edilen fotoğrafını 1. sayfadan gördü.

        Gazetenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Financial Times'ın ön sayfası, uluslararası baskı, 15 Haziran Salı" ifadelerine yer verildi.

        Sık sık Türkiye karşıtı algı içerikli haberlere imza atan Financial Times'ın FETÖ'cü isimlerin etkisi altında kaldığı biliniyor. İmza atılan son skandal ile "Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu" yorumları yapıldı.

            TEPKİ GELDİ
            Financial Times'ın manşetine tepkiler gecikmedi.

            "ERDOĞAN'IN MÜCADELESİNİN NE BOYUTTA GÖSTERİYOR"
            Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur yaptığı paylaşımda, "Tek başına Financial Times'ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız DÜNYA LİDERİ." ifadelerine yer verdi.
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            Haberler Güncel İngiliz Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu! 'Başkan Erdoğan ve Biden'ın selamlaşması' üzerinden algı operasyonu...