NATO Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.
Zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
FOTOĞRAFLAR ALGI MALZEMESİ YAPILDI
Erdoğan otururken Biden'ın yanına gelmesi sonrası selamlaşma esnasında çekilen fotoğraflar İngiliz Reuters ve Fransız AFP (Agence France-Presse) tarafından servis edilerek algı malzemesi yapıldı.
Görüşmeyi, Biden'ın Erdoğan'ın yanına geldiği ve henüz ayağa kalmadığı ve başının ABD Başkanı'nın elinin hizasında olduğu sırada yakalanan fotoğraflarla servis Reuters ve AFP "Erdoğan, ABD Başkanı'nı selamlıyor" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE CHP MEDYASI DÜNYADA FETÖCÜLER!
Servis edilen bu fotoğrafları Türkiye'de CHP yandaşı medya köpürtürken uluslararası arenada ise FETÖ firarisi isimlerle algı operasyonu yapıldı.
CHP yandaşı Cumhuriyet, Oda TV gibi yayın organlarının yanısıra FETÖ'nün Yayın organlarından Kronos Haber ve firari FETÖ'cü Emre Uslu da yaptıkları paylaşımla algı operasyonuna soyundu.
Firari FETÖ'cü Emre Uslu alçak bir paylaşım yaparak, Başkan Erdoğan ve Biden'ın fotoğrafının yanında Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un fotoğraflarını yan yana koydu. "Fark göremiyorum ya siz?" sözlerini ekleyen Uslu kirli propagandayı sürdürdü.