TEPKİ GELDİ

Financial Times'ın manşetine tepkiler gecikmedi.

"ERDOĞAN'IN MÜCADELESİNİN NE BOYUTTA GÖSTERİYOR"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur yaptığı paylaşımda, "Tek başına Financial Times'ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız DÜNYA LİDERİ." ifadelerine yer verdi.