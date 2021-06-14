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    • 15.06.2021 03:36
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'de

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla 'ın başkenti 'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı, 'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı übov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

    AA
    Başkan Erdoğan Bakü'de

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla 'ın başkenti 'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı, 'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı übov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi , Milli Savunma Bakanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü , AK Parti Rize Milletvekili ve Başkanı da Azerbaycan'a geldi.

    ŞUŞA ŞEHRİNE GİDECEK
    Resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından işgalinden kurtarılan 'ın şehrine gidecek Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılanacak.

    Başkan Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.

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