"BÖLGESEL AKTÖRLERİN ETKİSİ ARTIYOR"

Küresel ekonomik ve güvenlik mimarisinde köklü değişimlerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor. Son 1,5 yıldır koronavirüs salgını bu değişimi hızlandırmıştır.

Ekonomiden, ticarete, toplumsal hareketlerden, kamu güvenliğine kadar salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Salgınla beraber İslam karşıtlığı ve ırkçı akımların dünyanın çeşitli yerlerinde yaygınlaştığını görüyoruz.

Sorun çözme mekanizmaları işlerliklerini kaybediyor. Salgınla beraber ekonomileri kötüleşen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik yardımların şarta bağlanması adalete, hakkaniyete bağlı olan inancı aşındırıyor.

Dünyanın içinde bulunduğu manzara bize NATO'nun da üzerine inşa edildiği ittifak, dayanışma ruhunun önemini göstermiştir.

"İTTİFAK GÜÇLENDİRİLMELİ"

NATO'nun hem belirleyiciliği ve sorumlulukları artmıştır. Üye devletler kurucu ilkelere sahip çıkmalı, ittifakı güçlendirmelidir. NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesinde ittifak her yerde aktif rol üstlenmelidir. Dönem sorumluluktan kaçma değil elini taşın altına koyma dönemidir.

Zirve vesilesi ile özellikle ABD Başkanı Joe Biden'la az evvel bir araya geldik. İttifakın önümüzdeki 10 yıl haritasını teşkil edecek 2030'a ilişkin önemli kararlar alındığı zirvemizi tamamladık.

NATO'nun güvenliğine yönelik tehdit, meydan okumalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. NATO'yu askeri bakımdan muhkem hale getirirken siyasi bakımdan tahkim edilecek kararlar aldık. Stratejik konseptin günümüz şartlarla güncelleme sürecini başlatan kararlar aldık.

TERÖRE KARŞI İKİRCİKLİ TAVIR

Terör meselesinde terör örgütleri arasında ayrım yapan bir anlayış var. Bu ikircikli tavır teröre cesaret vermektedir.

Müttefiklerimize görüşmelerimizde terör örgütü PKK/YPG'ye verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini vurguladık.

Biden ile yararlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik.

AFGANİSTAN MESAJI

Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık, net olarak sayın Biden'a ifade ettim. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek önem arz ediyor. Ayrıca burada Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Afganistan'da biz Pakistan'ı, Macaristan'ı alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan bu desteği kendilerine verelim. Şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı söz konusu değil.

F-35 VE S-400 MESELESİNDE BİZİM DÜŞÜNCEMİZ AYNI

S-400 konusunu tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Bizim düşüncemiz daha önce ne ise aynı düşünceyi sayın Başkan'a ifade ettim. F-35 konusunu aynı şekilde ifade ettim. Savunma sanayiyle ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz nelerdir, bunları ifade ettim. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri, Savunma bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklardır.

Biden'ı Türkiye'ye davet ettim.

Detaylar gelecek...