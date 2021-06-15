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    Başkan Erdoğan'ın ziyaretine damga vuran an! Aliyev at hediye etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nın başkenti 'de düzenlenen 'nin ardından 'a gitti. Dağlık 'ın kalbi olarak nitelendirilen tarihi kentini ziyaret eden Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile "Cıdır Düzü Şenlikleri"ne katıldı. Aliyev, Başkan Erdoğan'a at hediye etti. Haberin detayları...

    Aliyev, Başkan Erdoğan'a at hediye etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "Tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu.

    Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştirdiği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulundu.

    Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider, düzenledikleri ortak basın toplantısında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ HEDİYE

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası'nda Karabağ atlarının gösterisini izledi.

        İki lider, Şuşa'daki Hankızı Çeşmesi, Sergi Salonu, Halı Müzesi, Saatli Mescit, Yukarı Gövher Ağa Camisi, Aşağı Gövher Ağa Camisi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

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