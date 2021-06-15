Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "Tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu.
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştirdiği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulundu.
Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider, düzenledikleri ortak basın toplantısında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ HEDİYE