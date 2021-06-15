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SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin tam metni

Son dakika habeleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Beyannamede en dikkat çeken madde ise "Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak." ifadeleri oldu. İşte Şuşa Beyannamesi'nde yer alan maddeler...

15.06.2021 17:39 - Son Güncelleme: 15.06.2021 17:53
SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin tam metni

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın ve bir bütün olarak Türk dünyasının eski kültür beşiği Şuşa kentinde görüşmesinin tarihi önemine vurgu yaparak,

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SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin tam metni

İki dost ve kardeş ülke arasında imzalanmış tüm uluslararası belgelere, bununla ilgili 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması'na sadık olduklarını bir kez daha onaylayarak,

SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin tam metni

9 Şubat 1994 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve Çok Yönlü İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma" ile "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Protokolü", ayrıca 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"na dayanarak,

SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin tam metni

İki ülke ve halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarından hareketle Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin niteliksel olarak yeni, müttefiklik düzeyine çıkarılmasının iki ülke ve halklarının çıkar ve menfaatlerine hizmet ettiğinin altını çizerek,

SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin tam metni

Ortak çıkarların korunmasında her iki ülkenin siyasi, ekonomik, savunma, kültür, insani, sağlık, eğitim, sosyal, gençlik ve spor alanlarındaki imkân ve potansiyelinin birleştirilmesinin öneminin farkında olarak,