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    • 15.06.2021 21:11
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    'da narko terör operasyonu: , mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

    'da narko terör operasyonunda, , mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. 'lı teröristlerin barınakları imha edilirken 1 şüpheli yakalandı.

    AA
    PKK terör örgütüne uyuşturucu darbesi

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eren-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Alper Yaman Narko-Terörizm Operasyonunda, ilçesinin , Mazılı köyleri ile Çağıl mezrasında önceden tespit edilen 56 noktada yapılan aramada, 1 milyon 919 bin 500 kök kenevir, 64 bin kök skunk bitkisi, 267 kilogram esrar ve 2 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildi, esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 1 şüpheli yakalandı.

    'lı teröristlerin barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınakta da 11 küçük tüp ve 3 yangın tüpü içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulunarak yerinde imha edildi.

    Hani ilçesi kırsalında da RPG-7 roketatar, antipersonel roket mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 55 fişek, 25 kilogram , şeker karışımı siyah renkli kimyasal madde, 50 kilogram toz şeker, 3 kablo irtibatlı elektrikli fünye, kullanıma hazır mandallı gergiden kurtulma düzeneği, büyük tüp, 4 yangın tüpü, 500 torpil, 80 direnç, 9 bin 250 metre kablo, 100 metre bakır tel, akım ölçer, kart okuyucu, harici kart, 10 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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