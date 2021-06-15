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    • 15.06.2021 22:46
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    E-Nabız, MHRS, ALO 182, SMS ile koronavirüs aşı randevusu alma! Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?

    Gündemde vatandaşlar sıklıkla Aşı randevusu nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre sırasıyla herkes koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Covid 19 aşısı oluyor. E-Nabız üzerinden E-Devlet girişi aracılığıyla rahatlıkla alınabilecek olan aşı randevusu, kişinin telefon ya da SMS tercihine göre bu yöntemlerle de edinilebilecek. Peki, E-Nabız, ALO 182 telefon ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    E-Nabız, MHRS, ALO 182, SMS ile aşı randevusu alma!

    Vatandaşlar, E-Nabız aracılığıyla bu işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek. E-Devlet şifresi olmayanlar içinse telefondan ve SMS ile aşı randevusu almak mümkün olacak. İşte, aşı randevusu alma hakkında detaylı bilgiler

    E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler

    TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

    Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

        SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934

        E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

        Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

        Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

        Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

        "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

        "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

        Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

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        Haberler Güncel E-Nabız, MHRS, ALO 182, SMS ile koronavirüs aşı randevusu alma! Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?