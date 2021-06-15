E-Nabız, MHRS, ALO 182, SMS ile koronavirüs aşı randevusu alma! Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Vatandaşlar, E-Nabız aracılığıyla bu işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek. E-Devlet şifresi olmayanlar içinse telefondan ve SMS ile aşı randevusu almak mümkün olacak. İşte, aşı randevusu alma hakkında detaylı bilgiler
E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler
TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.