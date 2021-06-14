Son dakika: MSB duyurdu! Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı!

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/j6G6Lg2laO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2021