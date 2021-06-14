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    • 14.06.2021 11:06
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    Son dakika: MSB duyurdu! Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı!

    MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

    MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla...

    MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı!