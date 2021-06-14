Sinovac ne zaman gelecek? Sinovac etkili mi? Aşı sırası hangi yaş grubunda? MHRS, E-nabız aşı randevusu nasıl alınır? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Bu noktada aşılama büyük önem taşıyor. Sinovac aşısını bekleyen vatandaşlar ülkemize yeniden ne zaman geleceğini merak eder oldu. İşte ayrıntılar…
SİNOVA AŞISI NE ZAMAN GELECEK?
Gündemdeki pek çok konuyu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Bu ayın sonunda aşılamada 20'li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3'üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" diye konuştu.
MHRS, E-DEVLET, E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA
MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.