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    • 14.06.2021 10:21
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    ? ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele eden ükemizde aşılama tüm hızıyla devam ederken aşı sırası 40 yaş ve üstüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevularını aksatanlara önemli bir uyarı geldi. Ülkemizdeki iki çeşit aşı arasında kalanlar özellikle Sinovac’ın etkisini merak ediyor ve araştırıyor. Peki , ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Sinovac ne zaman gelecek?

    Sinovac ne zaman gelecek? Sinovac etkili mi? Aşı sırası hangi yaş grubunda? MHRS, E-nabız aşı randevusu nasıl alınır? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Bu noktada aşılama büyük önem taşıyor. Sinovac aşısını bekleyen vatandaşlar ülkemize yeniden ne zaman geleceğini merak eder oldu. İşte ayrıntılar…

    SİNOVA AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

    Gündemdeki pek çok konuyu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Bu ayın sonunda aşılamada 20'li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3'üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

    MHRS, E-DEVLET, E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

    MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

    MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

        "enabiz.gov.tr" adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

        Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

        Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

        RANDEVULARINI AKSATANLARA UYARI!

        Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

        "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

        SİNOVAC AŞISI ETKİLİ Mİ?

        İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yiyit, 'Şu an bulabildiğimiz aşıyı yapma aşamasındayız. Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60'ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret.' dedi. BioNTech aşısının farkları konusunda ise Yiyit, 'Her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor.' ifadelerini kullandı.
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