NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Başkan Erdoğan, Biden ile yapacağı görüşmeye açıklık getirdi:

Sayın Biden ile birinci derecede Türkiye - Amerika ilişkilerini şöyle bir masaya yatırtmamız gerekiyor. İçeride ve dışarıda birçok dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım.

Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil.

Türkiye rastgele bir ülke değil. ABD ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşıma girmesi, bizleri rahatsız etmiştir...

Savunma sanayine yönelik masa üstünde kalan konular var. En önemlisi F-35 konusudur. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Ödemelerini yapmış Türkiye var, ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde yani 700 - 750 parçayı veren Türkiye var.

Bize 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Bu arada Patriot'lar var. Biz de Rusya ile anlaşmaya gitmek suretiyle S400'leri aldık. Daha başka birçok savunma sanayisinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var.

Gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor. Neleri yaparız veya yapamayız bunları ikili görüşmede masaya yatırmakta fayda var. Derdimiz, beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine güç katacak, 'ama'sız ve 'fakat'sız bir yaklaşımı ABD'den görmektir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BIDEN'A MESAJ!

Başkan Erdoğan, "Temenni ederim ki Biden ile bu görüşmemizde 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz" dedi.