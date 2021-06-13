Erdoğan Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan Biden görüşmesinde ne konuşulacak?

Cumhurbaşkanı, "Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içerisinde olmuş bir dostumuzdur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olaylarının da gündeme geleceğini ifade ederek, "Biden ile ikili ilişkileri ele alacağız. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil" şeklinde konuştu.

Savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu ABD sözleşmeye uymadı. Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık.