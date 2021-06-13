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    • 13.06.2021 18:47
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    Son dakika: Başkan için Brüksel’de

    Son dakika haberi... Başkan , NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ’nın başkenti Brüksel’e geldi. Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Brüksel’de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e geldi.

    Başkan Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla katılım sağlayacak.



    Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.


    Zirvede, NATO İttifakı'nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurları değerlendirilecek.



        Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların da ele alınması planlanıyor.



        BRÜKSEL'DEN SONRAKİ DURAĞI AZERBAYCAN
        Erdoğan, Belçika'yı ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Başkan İlham Aliyev'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
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