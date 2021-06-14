Başkent Ankara'da dolu ve rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Yağış ile birlikte bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde de taşkın meydana geldi.
Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanakta oluşan taşkın nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suya gömelerek mahsur kaldı. Sürücülerden bazıları, su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.