Başkent Ankara'da dolu ve rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağış ile birlikte bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde de taşkın meydana geldi.