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    • 14.06.2021 18:02
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    : 2021! Sınav sonuçları, takdir teşekkür ortalama nasıl öğrenilir?

    2020-2021 eğitim öğretim yılının son haftasına girdiğimiz şu günlerde, öğrenciler ve velileri tarafından karneler hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada karnelerin dijital ortamda verileceği belirlenmişti. Bu kapsamda öğrenciler, e-Okul üzerinden karne notlarını ve başarı belgelerini nasıl görüntüleyeceği merak ediyor. İşte E-Okul sınav sonuçları, , devamsızlık, karne görüntülemeye dair tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    E-Okul VBS giriş ekranı: E-Okul karne notu görüntüleme!

    Öğrenciler ve veliler, karneler hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ardından karneler hakkında detaylı bilgiler belli oldu. Bu kapsamda öğrenciler, e-Okul üzerinden karne notlarını ve başarı belgelerini nasıl görüntüleyeceği merak ediyor. İşte E-Okul sınav sonuçları, taktir teşekkür ortalama, devamsızlık, karne görüntülemeye dair tüm merak edilenler...

    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

    5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

    2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

        E-OKUL VELİ GİRİŞİ VE E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

        E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        E-OKUL GİRİŞ VE KARNE GÖRÜNTÜLEME

        E-Okul sisteminde giriş ekranında öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile en üst kısımda çıkan güvenlik rakamları girilir. İlgili kutucuklar doldurulduktan sonra giriş işlemi tamamlanır. Karne görüntüleme işlemi için 18 Haziran Cuma itibariyle e-karne seçeneği tıklamak yeterli olacaktır. Sistemde karne dışında takdir, teşekkür, onur belgesi gibi başarı belgelerine, diploma notuna, ders programı ve sınav tarihlerine, sınav ve sözlü notlarına ulaşılabilmektedir.
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