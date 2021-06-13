Erken seçim naraları ile ülke gündemini meşgul eden CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyet ile Çankırı'yı ziyaret etti. 2 Haziran'daki ziyaretin ardından kentteki genel durum ve vatandaşların görüşleri rapor haline getirdiğini iddia eden heyet yeni bir yalana imza attı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda oğluna 'Recep Tayyip' adını koyan bir vatandaş, ''O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz' diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum'' dediği iddia edildi.
Söz konusu skandal raporu partinin çamur medyası Cumhuriyet ve Sözcü manşetine taşıdı.