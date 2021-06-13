Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda oğluna 'Recep Tayyip' adını koyan bir vatandaş, ''O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz' diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum'' dediği iddia edildi.