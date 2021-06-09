Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile konuyu görüşeceğini kaydeden Mansur Yavaş, ilk madde ile ilgili söz almak isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ise "Hilal Hanım fazlasıyla konuştu işte. Gereği yapılacak. Yani o yeterli konuşmuyor mu da siz de konuşacaksınız? Kürsüyü gasbetmeyin yeter artık. Söz vermiyorum, ikinci maddeye geçelim" diyerek söz talebini reddetti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın bu ifadeleri sırasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye mikrofon verilmemesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Mikrofonsuz konuşmak zorunda bırakılan Başkan Murat Köse, sesini duyurmak için çaba sarf ederken; Mansur Yavaş bu kez de "Niye bağırarak konuşuyorsunuz önce bir onu söyleyin. Neden bağırarak konuşuyorsunuz?" diye sordu.