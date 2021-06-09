Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Haziran ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'ne Hilal Ayık'ın sözleri ile Mansur Yavaş'ın Meclis üyelerinin konuşmasını engellemesi damgasını vurdu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un ilçesine "kıytırık", şahsına ise "militan" ifadesi kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde resmen Mansur Yavaş terörü esti. Meclis üyelerini konuşturmayı bırak, bir de mikrofonları ellerinden aldırdı. Neymiş efendim Mansur başkanlık ediyor diye daha fazla izleyen oluyormuş. Bir açığın mı var da Grup Başkan vekilimizi ve Meclis üyelerimizi konuşturmuyorsun? Bu her şeyi örtme ve geçiştirme çabanın sebebi nedir? Bu şehri insanları susturarak yönetemezsin! Bu şehri her Meclis toplantısında 'Yeter ya! Ne var ya!' gibi bir üslupla yönetemezsin. Bizden söylemesi" dedi.
AYIK: AKYURT BELEDİYESİNE 185 BİN LİRALIK "TOTEM" CEZASI KESİLDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi'nde söz alan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, önceki Meclis toplantılarında yaptığı konuşmanın hemen akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından Akyurt Belediyesine 185 bin liralık "totem" cezası kesildiğini söyledi.