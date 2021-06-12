Yaklaşık 32 milyon kişi aşılandı... Sıra, taksi ve dolmuş şoförleri ile kuryelerde...

Coronavirüs, yüzyılın kabusu olarak tarihe geçti. Türkiye ise hastalığın önüne geçmek için aşı seferberliği ilan etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş şoförleri ile kuryelein de bugünden itibaren aşı programına dâhil edildiğini söyledi.

BioNTech aşısının uygulama sürecine dikkat çekerek randevuların aksatılmamasına dikkat çekti: Her BioNTech aşı flakonunda 6 doz aşı bulunuyor. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar israf olur. Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın.

DÜNYAYA BEDEL

Covid-19, tüm dünyada 175 milyon kişiye bulaştı. İsrail ve ABD'li bilim adamları ise katil virüse yönelik çarpıcı bir araştırma yaptı.

Dünya üzerindeki Coronavirüslerin toplam ağırlığını hesapladı. Yüzlerce ülkenin sağlık sistemini kilitleyen, ekonomileri çökerten virüs, yalnızca 10 kilo çıktı!

YENİ TİP PANİK

Covid-19'un, Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığı iddia edildi. Son gelen haber ise panikletti! Çinli bilim insanlarının, yarasalarda COVİD-19'a yol açan yapıda 24 yeni Coronavirüs tipi tespit etti!

TEK DOZLA SERVET

Ülkeler, aşılamayı hızlandırmak için yeni teşvikler yayınladı. Hong Kong'daki fırsatlar ise sınırları zorladı: Aşı olana iPhone cep telefonu, Tesla araba, külçe altın, milyon dolarlık alışveriş kuponu, daire...

HODRİ MEYDAN

Zonguldak Çaycuma'da esnaf Erkan Cinbir, pandemi kurallarına aldırmadı. Tam 35 kez maskesiz yakalandı. Her defasında ceza yazıldı, ancak o yine de geri adım atmadı. Maskeye savaş açan Cinbir, "Maskenin virüsten koruduğuna dair bilimsel veri sunana bir ay boyunca bedava yemek vereceğim" açıklaması yaptı!