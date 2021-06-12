Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yaklaşık 32 milyon kişi aşılandı... Sıra, taksi ve dolmuş şoförleri ile kuryelerde...

    , yüzyılın kabusu olarak tarihe geçti. ise hastalığın önüne geçmek i aşı seferberliği ilan etti. Sağlık Bakanı , şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş şoförleri ile kuryelein de bugünden itibaren aşı programına dâhil edildiğini söyledi.

    Aşı gaza bastı

    Coronavirüs, yüzyılın kabusu olarak tarihe geçti. ise hastalığın önüne geçmek i aşı seferberliği ilan etti. Sağlık Bakanı , şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş şoförleri ile kuryelein de bugünden itibaren aşı programına dâhil edildiğini söyledi.

    aşısının uygulama sürecine dikkat çekerek randevuların aksatılmamasına dikkat çekti: Her BioNTech aşı flakonunda 6 doz aşı bulunuyor. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar israf olur. Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın.

    DÜNYAYA BEDEL
    Covid-19,     tüm dünyada 175 milyon kişiye bulaştı. ve 'li bilim adamları ise katil virüse yönelik çarpıcı bir araştırma yaptı.

    Dünya üzerindeki lerin toplam ağırlığını hesapladı. Yüzlerce ülkenin sağlık sistemini kilitleyen, ekonomileri çökerten virüs, yalnızca 10 kilo çıktı!

    YENİ TİP PANİK
    Covid-19'un,     Çin'deki 'nden yayıldığı iddia edildi. Son gelen haber ise panikletti! bilim insanlarının, yarasalarda COVİD-19'a yol açan yapıda 24 yeni Coronavirüs tipi tespit etti!

    TEK DOZLA SERVET
    Ülkeler,     aşılamayı hızlandırmak için yeni teşvikler yayınladı. 'daki fırsatlar ise sınırları zorladı: Aşı olana iPhone cep telefonu, araba, külçe altın, milyon dolarlık alışveriş kuponu, daire...

    HODRİ MEYDAN
    Zonguldak     'da esnaf Erkan Cinbir, pandemi kurallarına aldırmadı. Tam 35 kez maskesiz yakalandı. Her defasında ceza yazıldı, ancak o yine de geri adım atmadı. Maskeye savaş açan Cinbir, "Maskenin virüsten koruduğuna dair bilimsel veri sunana bir ay boyunca bedava yemek vereceğim" açıklaması yaptı!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TUSKON davasında karar!
    Haberler Güncel Yaklaşık 32 milyon kişi aşılandı... Sıra, taksi ve dolmuş şoförleri ile kuryelerde...