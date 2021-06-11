Hangi meslek grupları aşı oldu? İşte aşı sırası gelenler...

Ayrıca kademeli olarak haftada iki gün gerçekleştirilen yüz yüze eğitim devam ederken de tüm öğretmenler de aşılanmaya başladı.

MÜZİSYENLER VE OYUNCULAR AŞI OLMAYA BAŞLADI

Fahrettin Koca, aşılama süreci devam ederken müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, tiyatrocuların da aşı olmaya başlayacağını açıkladı.

Buna göre 9 Haziran'dan itibaren bu meslek grubuna dahil olanlar da aşı randevusu alabiliyor.

AŞIYA DAHİL EDİLEN YENİ MESLEK GRUPLARI

Sağlık Bakanlığı her geçen gün aşılama programına yeni meslek gruplarının daha dahil edildiğini açıklamaya devam ediyor.

Buna göre 11 Haziran itibariyle gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ve yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil edildi.

AŞI TAKVİMİNE YENİ EKLENEN MESLEKLER

12 hazirandan itibaren de şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo ve kurye çalışanları aşı randevusu alabilecek.

YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇIYA AŞI ÖNCELİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportlu ihracatçılar da, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Aşılama grubuna alınan ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.