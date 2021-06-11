Hangi meslek grupları aşı oldu? İşte aşı sırası gelenler...

Türkiye'de Mart 2020'de ilk vakanın açıklamasının ardından Kovid-19 mücadelesi başladı. Tüm dünyada virüse karşı süren aşı yarışısından sonra Türkiye'de de aşılama 14 Ocak 2021'de uygulanmaya başladı.
İLK AŞIYI FAHRETTİN KOCA OLDU
Türkiye'de uygulanmaya başlanan ilk aşı Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen Coronavac aşısı oldu. Bu aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından 13 Ocak'da ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.
Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından 14 Ocak itibariyle tüm sağlık çalışanları aşıda öncelik sırasında olan ilk meslek grubu olarak aşılarını yaptırmaya başladı.
İlk etapta Bakanlık tarafından yayınlanan aşıda öncelikli meslek grupları tablosuna göre sıralama şu şekilde:
1. Aşama:
A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),
B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar
C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler
2. aşamada:
A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler:
A1- Milli Savunma Bakanlığı
A2 - İçişleri Bakanlığı
A3 - Kritik görevlerdeki kişiler,
A4 - Zabıta, özel güvenlik
A5- Adalet Bakanlığı
A6 - Cezaevi
A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri)
A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),
A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar