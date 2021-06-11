Sağlık Bakanlığı 11 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

VEFAT SAYISI 70'İN ALTINI GÖRDÜ

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784, toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, toplam vefat sayısı 48 bin 593, toplam ağır hasta sayısı 997, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 192 bin 945 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU



