Türkiye, pandemi döneminde de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Kilis'e 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak projenin açılısında konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

TÜRKİYE 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır. Sağlık altyapımızın önemine salgın döneminde şahit olduk. Barajların ve sulama içme suyu tesislerinin önemini iklim değişikliğiyle beraber göreceğiz.

TÜRKİYE darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın ekonomisini ayakta tutma iradesinden asla taviz vermemiştir.



MİLLETİMİZİN demokratik kazanımlarına göz dikenlere geçit vermeyeceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz.

DÜNYANIN en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya çok daha yakınız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, dün Üsküdar'daki Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışını yaptı. Vatandaşa, "Kentsel dönüşümle ilgili adım atılmazsa Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin oturma eylemini yapın, ben de yanınızdayım" dedi.

LİBYA'YA ÜST DÜZEY ÇIKARMA

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek. Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, bakanlar Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Euro 2020'de İtalya ile mücadele eden Türk Milli Takımı'na Twitter'dan destek verdi.