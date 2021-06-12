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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ’teki açılışına katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ’teki açılışına katıldı. Konuşmasında Türkiye’nin adım adım 2023 hedeflerine ilerlediğini vurguladı. “Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

    Yolumuza devam edeceğiz

    Türkiye, pandemi döneminde de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. ve İçme Suyu İsale Hattı Açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Kilis'e 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak projenin açılısında konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

    TÜRKİYE 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır. Sağlık altyapımızın önemine salgın döneminde şahit olduk. Barajların ve sulama içme suyu tesislerinin önemini iklim değişikliğiyle beraber göreceğiz.

    TÜRKİYE darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın ekonomisini ayakta tutma iradesinden asla taviz vermemiştir.


    MİLLETİMİZİN demokratik kazanımlarına göz dikenlere geçit vermeyeceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz.
    DÜNYANIN en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya çok daha yakınız.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI
    Başkan Erdoğan, dün 'daki 'nin açılışını yaptı. Vatandaşa, "Kentsel dönüşümle ilgili adım atılmazsa Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin oturma eylemini yapın, ben de yanınızdayım" dedi.

    LİBYA'YA ÜST DÜZEY ÇIKARMA
    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, 'yı ziyaret edecek. Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, bakanlar ve , Genelkurmay Başkanı Güler, Başkanı , İletişim Başkanı da yer alacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 'de ile mücadele eden 'na Twitter'dan destek verdi.

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