SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar





Tüm komşularımızdan, tüm Burhaniye sakinlerinden bir ricada bulunacağım bir kardeşiniz olarak, ben buradaki tüm konutların, yolların sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buradaki değişimleri yapıp, buralarda yaşama imkanınızı süratle yapalım. Kirazlıtepe'de verilen aynı sözü sizlere burada ben veriyorum.

Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım.

SORU-CEVAP

Biden ile görüşmede hangi konular gündemde olacak?

Şimdi bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak. Ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Fuzuli'den İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, iki ülke olarak sözleşmeyi imzalayacağız. Kapsamlı bir sözleşme olacak. Milli maçı beraber izleyeceğiz. Zirvelerden sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız.