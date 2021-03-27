YAVAŞ, SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMASINI İSTEDİ

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra suya yüzde 80 zam yapılmasını istedi. ASKİ tarafından hazırlanan kademeli su teklifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gelerek su fiyatlarına yüzde 50 ila yüzde 80 oranında zam yapmayı teklif etti. Ancak teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedildi.

"BİR KİŞİ İÇİN BİLE OLSA ULAŞIMIN DEVAM ETMESİ GEREKİR"

Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinden önce ulaşımın bir hak olduğunu belirterek, "Ulaşım insan hakkıdır. Aynen su gibidir, aynen hava gibidir. Japonya'da hiç kimsenin gitmediği yerde olan bir öğrenci için tren seferleri yapılmıştır. Bu kızcağız okuldan mezun oluncaya kadar sadece bu öğrenci için tren çalışmış. Bunu bir hak olarak görüyorum. Okul bittikten sonra o hattı iptal etmişler. Bir öğrenci için tren gitmiş ve gelmiş. Çağdaş ülkelerdeki gibi ulaşım olmalıdır. Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum" dedi.