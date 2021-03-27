Yerel seçimlerden önce, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, suya yüzde 80 zam yapılmasını istemesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Yavaş'ın, suya zam yapılmasını isteyen konuşmasının gündeme gelmesinin ardından seçim öncesi vaatlerinin yer aldığı videoların Youtube'dan kaldırılması dikkat çekiyor.
Sabah'ın haberine göre Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerden önce Eryaman'daki açık hava toplantısı, Kahramankazan mitingi ve Sincan ilçesinde Şoförler Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmaların bulunduğu videoların silinmesi dikkat çekiyor.
"HİÇ KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ" DEDİ, VİDEO KALDIRILDI
Mansur Yavaş, 20 Şubat 2019'da Sincan'da Şoförler Odası'nı ziyaret etti. Yavaş burada, seçilmesi halinde kimseyi işten çıkarmayacağını belirterek, "Bakın siyasetin artık kirlenmesinden bıktık. Benim siyasi görüşüm bellidir, ne yapacağım bellidir. İşçi falan çıkartmayacağız. Bunu oradaki işçileri korkutmak için yapıyorlar. 20 bin işçinin maliyeti 1 katrilyondur, neden çıkarayım. Herkes evine ekmek götürüyor. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" iddiasında bulundu. Mansur Yavaş, şu iddialarda bulundu: "Yapılacak uygulama ile şoför esnafının fikirleri alınacak. Fuar merkezi bitirilecek. Organize sanayi desteklenecek. Sincan Metro'su Organize sanayine kadar uzatılacak." Yavaş'ın, söz konusu vaatlerinin bulunduğu videonun kaldırılması dikkat çekti.
220 KİŞİYİ ÇIKARDI, 2 BİN 700 KİŞİYİ DE İŞE ALDI
Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra 220 kişiyi çıkardı. 2 bin 700 kişiyi de işe aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın 'Ben rozetsiz başkan olacağım' dediğini hatırlatarak, "2 bin 700 CHP ve İYİ Partili'yi işe aldınız. Hani adam kayırma yoktu? Hani yandaşlık duracaktı? Hani belediyelerde adalet olacaktı?" diye sormuştu.