Ankara Büyükşehir Belediyesi zam haberleriyle gündemde olmaya devam ediyor.

Geciken yağışlar barajları alarm verir seviyeye getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuraklığı önlemek için kademeli su tarifesine geçelim teklifinde bulundu. Buraya kadar her şey normaldi, ancak buna ek olarak suya yapılmak istenen fahiş zam teklifi AK Parti tarafından kabul görmedi.

ZAMMA AK PARTİLİ ÜYELER "DUR" DEDİ

Belediye tarafından toplu taşımaya, hak ekmeğe ve suya birden fazla zam yapıldı. Suya yeniden zam yapmak için hazırlık içinde olan Ankara Büyükşehir Belesine AK Partili belediye meclis üyeleri dur dedi.