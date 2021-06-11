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    Son dakika! Sağlık Bakanı yeni rekoru duyurdu: 24 saat içinde 597 bin 647 doz yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "500 bininci doz az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız" bilgisini paylaşmıştı. Koca yaptığı son paylaşımında, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı." dedi. Haberin detayları...

    AA
    Bakan Koca'dan rekor paylaşımı

    Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylmda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.

    YENİ REKOR GELDİ

    Bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Saat 23.59.Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" dedi.

    Öte yandan haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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    Haberler Güncel Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rekoru duyurdu: 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı